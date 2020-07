छत्तीसगढ़ में कोरोना के 140 नए मरीज, कुल संख्या 38 सौ के पार, अब तक 17 मौतें

रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh coronavirus Update) में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 38 सौ को पार कर गई है। शुक्रवार को 140 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 34 नए मरीज रायपुर में पाए गए हैं। जबकि राज्य में आज दो मरीजों की मौत होने से कोरोना से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या 17 हो गई है। बता दें 48 घंटे में प्रदेश कुल तीन मरीजों की मौत हो गई।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3806 हो गई है। शुक्रवार को राज्य में कुल 140 मरीज मिले हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 34 मरीज रायपुर से सामने आए हैं। रायपुर में 34 मरीजों के साथ कुल मरीजों की संख्या 602 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 278 है।

#COVID19UPDATE

Today 140 new #COVID19 cases and 125 discharge. Total number of positive cases rise to 3806 including 761 active cases.