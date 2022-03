ऐसा क्या हुआ जो निगम को पैथोलॉजी लैब पर लगाना पड़ा 50 हज़ार रूपए का जुर्माना

- सड़कों पर निजी अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी व एक्स-रे स्टोर से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट

रायपुर @ शहर में एक तरफ कभी भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की केंद्रीय टीम (Central Team of Swachh Survekshan 2022 ) पहुंचकर मूल्यांकन कर सकती हैं, तो वही दूसरी ओर मेडिकल वेस्ट को सड़कों के किनारे फेंका जा रहा हैं। राजधानी के सड़कों पर निजी अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी व एक्स-रे स्टोर (Private Hospitals, Clinics, Pathology & X-Ray Stores) से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा हैं। इसके कारण प्रदूषण साथ ही लोगों में बीमारी होने की आशंका बनी रहती हैं। इसे नष्ट करना अस्पताल की जिम्मेदारी होती हैं। ऐसे ही एक मामला महापौर के वार्ड मौलाना अब्दुल ररूफ (Mayor's Ward Maulana Abdul Raroof) अंतर्गत छोटा पारा का सामने आया हैं।

