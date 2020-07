COVID-19 Updates: छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के सर्वाधिक 255 नए मामले सामने आए, एक BSF जवान की मौत

रायपुर. छत्तीसगढ़ (COVID-19 Updates) में गुरुवार को कोरोना वायरस (Coronavirus cases in Chhattisgarh) संक्रमित 255 नए लोगों की पहचान की गई है, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 6 हजार का आंकड़ा पार कर गई। इस बीच गुरुवार को एक और संक्रमित की मौत हो गई, जिससे वायरस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई।

स्वास्थ्य विभाग ये मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को 255 नए मरीजों के मिलने से राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6254 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 147 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में अब तक 4377 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का रिकवरी रेट 70.2 प्रतिशत है।

