एकतरफा प्यार का इजहार करने सिरफिरा आशिक घुस गया लड़की के घर, जब नहीं मानी तो...

पागल आशिक ने लड़की के घर घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया और एकतरफा प्यार का इजहार करने लगा। लेकिन लड़की (Molest with girl) ने उसे मना कर दिया।

एकतरफा प्यार (One sided love) में लोग अक्सर लोगों के नुकसान का कारण बन जाता है। इसमें तकलीफ सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को ही भुगतनी (Crime) पड़ती है। ऐसा ही एकतरफे प्यार का मामला छत्तीसगढ़ (Crime in chhattisgarh) में भी सामने आया है। जहां एक पागल आशिक ने लड़की के घर घुसकर उसका हाथ पकड़ लिया और एकतरफा प्यार का इजहार करने लगा। लेकिन लड़की (Molest with girl) ने उसे मना कर दिया। जिसके बाद युवक ने जो किया...

अकेला पाकर घुस गया लड़की के घर

यह मामला बिलासपुर जिले के पेंडा थाना क्षेत्र का है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पेंड्रा थाना क्षेत्र निवासी लड़की ने शिकायत में बताया कि वह सुबह घर में अकेली थी इस दौरान मयाराम गोड़ पिता काशीराम मुंडाटोला निवासी लड़की के घर में घुस गया।

शादी से इंकार किया तो...

युवक ने लड़की से अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी करने की मंशा जाहिर की।लड़की ने जब मयराम को प्यार न करने और जबरन परेशान न करने की बात कही तो युवक आग बगुला हो गया और किशोरी को जबरदस्ती शादी करने का दबाव बनाने लगा और इंकार करने पर जान से माने की धमकी देने लगा।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

मयाराम के जाने के बाद लड़की ने फोन पर पिता को सारी बात बताई। घर पहुंचे के साथ लड़की पेंड्रा थाने पहुंच मामले की शिकायत दर्ज कराई इस पर पुलिस ने आरोपी युवक मयाराम को धारा 354 घ व पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।