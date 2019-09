Zomato डिलीवरी ब्वॉय ने नहीं बताया ढाबे का पता तो लूट लिए बैग और नगद 12 हजार, फिर..

रायपुर. खमतराई थाना क्षेत्र में ढाबा का पता पूछने के बहाने एक्टिवा सवार तीन बदमाशों ने जोमैटो डिलीवरी बॉय से मारपीट (Loot of Zometo delivery boy) करते हुए उसका मोबाइल और बैग लूट लिया। पीडि़त ने घटना की जानकारी खमतराई पुलिस (Crime in chhattisgarh) को दी है। पीडि़त जितेन्द्र साहू की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 394 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस (Crime in raipur) ने विवेचना शुरू कर दी है।

जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि सोमवार की रात 11.30 बजे खमतराई थानाक्षेत्र स्थित मीनू पेट्रोल पंप के पास आर्डर लेकर अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक्टिवा सवार तीन युवक उसके पास पहुंचे और ढाबा का पता पूछा। उसने ढाबे की जानकारी होने से इनकार किया। इस पर आरोपियों ने मारपीट की और मोबाइल व डिलीवरी बैग लेकर भाग गए।

उरला रोड में मिला बैग

सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात आरोपियों की तलाशी शुरू की। इस दौरान पुलिस को उरला रोड में आरोपियों द्वारा लूटा हुआ बैग मिला है। आरोपियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी हो सके इसलिए पुलिसकर्मी मुखबिरों की मदद ले रहे है।

धुंधली सीसीटीवी फुटेज

आरोपियों ने जहां वारदात को अंजाम दिया, उसके पास से विवेचना अधिकारियों ने एक दर्जन से ज्यादा फुटेज खंगाले है। आरोपियों का वीडियो फुटेज पुलिसकर्मियों को मिल गया है, लेकिन धुंधला होने की वजह से आरोपियों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है।

फिर उठे गश्त पर सवाल

इस वारदात ने पुलिस की गश्त पर फिर से सवाल उठा दिया है। घटना रात 11.30 बजे हुई। इस दौरान पुलिस क्षेत्र में गश्त करती है। 3 आरोपी वारदात को खमतराई में अंजाम देने के बाद उरला की तरफ एक्टिवा से फरार हुए, लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिसकर्मी ने उन्हें नहीं रोका। 10 दिन पहले धरसींवा इलाके के पेट्रोल पंप में लूट होने के बावजूद गश्त में लापरवाही बरती जा रही है।



प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की शिनाख्त कर सके इसलिए मैन्युअल जांच करने के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले रहे है।

रमाकांत साहू, निरीक्षक, खमतराई थाना