दुकान की आड़ में बाप-बेटा कई सालों से कर रहे सूदखोरी, एक कारोबारी से वसूले सवा करोड़ रुपए

रायपुर. जूता कारोबारी को 80 लाख का कर्ज देकर सूदखोर बाप-बेटे ने 1.25 करोड़ रुपए वसूले। पैसे लेने के बाद भी आरोपियों का मन नहीं माना तो कारोबारी से उसकी दो जमीन अपने नाम (Crime in raipur) करवा ली। जमीन लेने के बाद भी आरोपी झूठे केस में फसाने का दबाव बनाते हुए पैसे की मांग करने लगे, तो पीडि़त ने एसएसपी को शिकायत कर (Crime in chhattisagrh) दी। एसएसपी के निर्देश पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी बैजनाथपारा निवासी नजफ अली ढाला और जोहेब हसन ढाला को गिरफ्तार (Father and son arrested) किया है।

आजाद चौक पुलिस के अनुसार बाम्बे फुटवियर के संचालक हाजी गौहर अली ने लेदर लैंड के संचालक नजफ अली ढाला और जोहेब हसन ढाला से 2015 में 80 लाख रुपए कारोबार के लिए लिया था। आरोपियों ने 10 प्रतिशत ब्याज पर कारोबारी गौहर अली को पैसा दिया। 4 वर्ष में आरोपियों ने किस्तों में 1.25 करोड़ वसूल लिए और दबाव बनाकर दो प्लॉट भी अपने नाम करा लिया। इसके बाद भी सूदखोर बाप बेटे का मन नहीं भरा तो गौहर अली को ब्लैक चेक दिखाकर और पैसे की मांग और घर खाली करवाने की धमकी देने लगे। पीडि़त के परिजनों ने मामले की शिकायत रायपुर एसएसपी आरिफ शेख से की। मामले में त्वरित एक्शन लेते हुए एसएसपी ने आजाद चौक पुलिस ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कारोबार की आड़ में सूदखोरी का धंधा

पुलिस के अनुसार आरोपियों का बैजनाथपारा में लेदर लैंड नाम से दुकान है। इस दुकान की आड़ में आरोपी बाप-बेटे कई सालों से सूदखोरी का कारोबार चला रहे है। राजधानी के कई कारोबारी इन सूदखोर बाप-बेटे के पीडि़त है, लेकिन आरोपियों का रसूख देकर पीडि़त शिकायत नहीं करते थे।

वसूली के लिए भेजते थे गुंडों को

पीडि़त ने पुलिस को बताया कारोबारी जब अपनी दुकान में बैठता था, तो आरोपी पैसा वसूलने के लिए अपने गुंडे भेजता था। पैसे वसूलने के लिए आए गुंडे कई बार दुकान से आकर सामान उठाकर ले जाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। सूदखोरों को हिसाब करने की बात कहता था, तो आरोपी बाद में आने की बात कहकर उसे टरका देते थे।

पीडि़त हाजी गौहर अली ने आरोपी नजफ अली ढाला और जोहेब हसन ढाला के खिलाफ जबरजस्ती पैसा वसूलने, धमकी देने की शिकायत की है। पीडि़त की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

नसर सिद्दिकी, सीएसपी, आजाद चौक