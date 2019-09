बाप कर्ज देता तो बेटा गुंडों से पिटवाकर दोगुना वसूलता, घर की तलाशी में पुलिस को मिला ये सब

रायपुर. जूता कारोबारी हाजी गौहर अली को 80 लाख कर्ज देकर चार साल में 1.25 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी नजफ अली ढाला और जोहेब हसन ढाला बिना लाइसेंस के सूदखोरी का काम करते (Crime in raipur) थे। विवेचना अधिकारियों ने शनिवार को आरोपी की बैजनाथपारा स्थित (Father and son arested) दुकान और घर की तलाशी ली, जिसमें सूदखोरी से संबंधित अहम दस्तावेज मिले है। इधर (Crime in chhattisgarh) मामला दर्ज होने के बाद कई पीडि़त पुलिस के संपर्क में हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जरूरतमंदों को कर्जा देने का काम पिता नजफ अली ढाला करता था और बेटा जोहेब हसन ढाला पैसा वसूलने और कर्जदारों को गुंडों से डराने-धमकाने का काम करता था।

और भी मामले हो सकते हैं दर्ज

पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद इनकी प्रताडऩा के शिकार कई और कारोबारी पुलिस से संपर्क करने में लगे हुए है। विवेचना अधिकारियों की माने तो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद जिन-जिन पीडि़तों ने संपर्क किया है, उन सभी से बयान लिया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ और भी मामले दर्ज हो सकते है।

रिमांड में आरोपी सूदखोर

आजाद चौक पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश के निर्देश पर नजफ अली ढाला को न्यायिक हिरासत में जेल और जोहेब हसन ढाला को दो दिन की पुलिस रिमांड में लिया है।

एक और सूदखोर की शिकायत

शनिवार को विकास विहार कॉलोनी रायपुर निवासी निखिल सोनी ने बूढापारा सप्रे मैदान के सामने रहने वाले सूदखोर के खिलाफ शिकायत एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर से शिकायत की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने सूदखोर से 60 हजार का कर्जा नवंबर 2015 में दिया था और अब तक किस्तों में 9 लाख 70 हजार रुपए वसूल चुका है। पैसा देना बंद कर दिया तो उन्हें परिवार के सदस्यों के अपहरण की धमकी दी जा रही है। एएसपी ने मामले की जांच कराने की बात कही है।



सूदखोरी लाइसेंस के बिना आरोपी नजफ अली ढाला और जोहेब हसन ढाला पैसा ब्याज में देने का काम करते थे। आरोपी की घर और दुकान से सूदखोरी के अहम दस्तावेज मिले है। आरोपी जोहेब हसन ढाला को दो दिन की पुलिस रिमांड में लिया है। आरोपी से पूछताछ की जाएगी।

नसर सिद्दिकी, सीएसपी, आजाद चौक