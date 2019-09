बोन फिक्स मांगने पर कारोबारी ने कहा- ये धंधा मेरा नहीं, निकाला चाकू और कर डाला ये कांड, फैली सनसनी

रायपुर. राजधानी में गुड़े बदमाश फिर से सक्रिय हो (Crime in raipur) गए हैं। दिनदहाड़े कारोबारी के साथ हुए लूटपाट की घटना से इलाके में सनसनी फैल (Robbery in raipur) गई। फिल्मी स्टाइल में पहुंचे बदमाश ने उरला के एक कारोबारी को चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया (Crime in chhattisgarh) है। बदमाश नशे की हालत में था, और धमकी देकर वहां से फरार हो गया। कारोबारी ने इसकी शिकायत उरला पुलिस से की तो मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी का नाम मोनू खान बताया है।

जेब में रखा बोन फिक्स और..

उरला थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार के अनुसार कारोबारी अनिल कुमार सेन ने शिकायत की थी। इसमें उसने बताया कि उरला में लक्की टीवी सेंटर के नाम से दुकान चलाता है। सोमवार की शाम 4 बजे बिरगांव निवासी मोनू खान उसकी दुकान में आया और बोन फिक्स मांगने लगा। अनिल ने मना किया तो आरोपी ने जेब में रखा बोन फिक्स निकाला और वीडियो बनाने लगा।

कारोबारी ने कहा - मैं नहीं बेचता बोन फिक्स



इस बात पर दोनों का विवाद हुआ तो मोनू दुकान से भाग गया। शाम 7.15 बजे मोनू दोबारा पहुंचा और बोन फिक्स मांगने लगा। अनिल ने कहा कि वह नहीं बेचता तो आरोपी ने जेब से चाकू निकाला और दुकान के अंदर गल्ले से पांच सौ रुपए लूटकर फरार हो गया। कारोबारी ने पहले डायल-112 और फिर उरला पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी मोनू खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। उस पर धारा 392, 27 और 25 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है।