कोरोना से जंग: छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में 10 से कम मरीज मिले, इन दो जिलों में नहीं मिला एक भी संक्रमित

रायपुर. Decrease in New Corona Cases in CG: छत्तीसगढ़ में 24 घंटे कोरोना संक्रमण का ग्राफ काफी नीचे जा पहुंचा। 25,270 सैंपल की जांच में 244 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई, जिनमें सबसे ज्यादा 24 मरीज बीजापुर में मिले। रायपुर में 13 और 17 जिलों में 10 से कम मरीज मिले। बेमेतरा और कबीरधाम ऐसे 2 जिले थे जहां रविवार को न तो कोई मरीज मिला न ही कोई मरीज स्वस्थ हुआ। यहां रेकॉर्ड में जीरो एंट्री रही।

लंबे समय के बाद 2 जिलों में एक भी मरीज रिपोर्ट नहीं हुए। कुछ दिनों पहले मुंगेली में भी कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ था। उधर, 364 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जिसके चलते अब एक्टिव मरीजों (Active Corona Patient) की संख्या घटकर 6596 रह गई है। रविवार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की संक्रमण दर 1 प्रतिशत के नीचे 0.9 प्रतिशत दर्ज हुई। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4 और मरीजों ने दमतोड़ दिया। इनमें 3 मरीज जशपुर और 1 मरीज जांजगीर चांपा का निवासी था। 26 जिलों में जीरो डेथ रिपोर्ट हुई, जो बड़ी राहत है।

ब्लैक फंगस के 353 मरीज

कोरोना के बाद उसके दुष्प्रभाव के तौर पर तेजी से उभरे ब्लैक फंगस की बीमारी सभी प्रदेशवासियों को राहत मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 353 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 84 अस्पतालों से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुके हैं। 209 एक्टिव हैं, जिनका एम्स, अंबेडकर अस्पताल और भिलाई के सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज चल रहा है।

रायपुर- 13- 157111, छत्तीसगढ़- 244- 993045

प्रदेश में अब तक

कुल संक्रमित- 993289

डिस्चार्ज- 973262

एक्टिव- 6596

मौतें- 13431

कुल जांच- 25270