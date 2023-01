Dangerous X-Ray Radiation: रेडियोग्राफर नहीं बन पा रही हैं मां, झड़ गए बाल, गल गए नाख़ून

Dangerous X-Ray Radiation: एक्स-रे रूम में रेडिएशन सेफ्टी के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वार जारी आदेश के मुताबिक, एक्स-रे कक्ष 160 वर्गफुट का हो। 3 पैनल सेफ्टी बैरियर, लेड एप्रन, टीएलडी बैच, दरवाजों में लेड शील्ड, डार्करूम में एक्जास्ट पंखा, लिक्विड बॉयो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा, वाइल्ड एईआरबी लैंस आदि सुविधा हो। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएचसी में एक्स-रे मशीन लगी है। 220 अस्पतालों में से करीब 150 अस्पतालों में 3 पैनल सेफ्टी बैरियर व अन्य सेफ्टी उपकरण नहीं हैं।

Dangerous X-Ray Radiation: एक्स-रे (X-ray) लेकर दूसरों का मर्ज बताने वाले खुद ही बीमार हो रहे हैं। कारण एक्स-रे का खतरनाक रेडिएशन (dangerous x-ray radiation)। इसके चलते कई रेडियोग्राफरों के बाल झड़ रहे हैं। नाखून गल रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या महिलाकर्मियों को है, जो मां बनने से वंचित हो रहीं हैं। प्रदेश में ऐसी कई रेडियाग्राफर हैं जिनका लगातार रेडिएशन में रहने की वजह से मिसकैरेज (miscarriage) हो गया। बता दें कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 205 रेडियोग्राफर काम कर रहे हैं। महिलाकर्मियों की संख्या 50 के आसपास है, इनमें से 30 फीसदी महिलाएं किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं हैं। इसमें बालों का झड़ना, नाखूनों का गलना और मिसकैरेज प्रमुख है (Suffering from serious illness. Hair loss, melting of nails and miscarriage are prominent in this.)। बता दें कि एक्स-रे कराने आए मरीज के साथ कोई परिजन हो तो उन्हें बाहर इंतजार करने कहा जाता है।



यह बताते हुए कि एक्स-रे मशीन वाले कमरे में रेडिएशन का खतरा है। बाहर एक बोर्ड भी लगा होता है जिसमें गर्भवती महिलाओं को रेडियोग्राफी रूम (radiography room) से दूर रहने की हिदायत होती है। बात जब रेडियोग्राफी करने वाली महिला कर्मियों की आती है तो उन पर यह नियम लागू नहीं होता। गर्भवती होने के दौरान भी उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। सुरक्षा उपकरणों का भी अभाव है। ये वो बड़ी वजहें हैं जिनके चलते रेडियोग्राफी करने वाली महिलाएं मिसकैरेज का शिकार हो रहीं हैं(women doing radiography are suffering from miscarriage)।