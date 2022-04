विभाग पास नहीं है मिटटी के बर्तन परिक्षण का प्रयोगशाला

- कार्बन डेटिंग जांच कराने भेजना पड़ता है लखनऊ के लैब

- 15 दिन से छह महीन में आती है रिपोर्ट

- लैब खुलने से समय की होगी बचत

रायपुर Updated: April 08, 2022

रायपुर@ धरती के गर्भगृह में बहुत सारे ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर छुपे हुए हैं, जिसका पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग (Archaeological Department of Chhattisgarh) द्वारा समय-समय पर खुदाई की जाती है। खुदाई के माध्यम से लोगों को प्राचीन सभ्यता (ancient civilization) व उस काल के लोगों के जीवनशैली (people's lifestyle) के बारे में जानकारी मिलती हैं। प्रदेश के कई स्थानों में पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में मिल रहे अवशेष व बर्तनों की सही उम्र पता लगाने के लिए हमारे प्रदेश में कोई लैब ही नही हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक में स्थित लैंब का सहारा लेना पड़ता हैं। इसकी जांच रिपोर्ट आने में एक माह से छह माह लग जाता है।

Department does not have earthenware testing laboratory

अभी प्रदेश के पुरास्थलों रीवां, जमराव और तरीघाट में खुदाई (Excavations in archaeological sites Reeva, Jamrao and Tarighat) की जा रही है। इसमें कई ऐसे वस्तु व जीवाश्म व मिट्टी के बर्तन (fossils and pottery) मिले हैं, जिसके थर्मोल्यूमिनिसेंस डेटिंग (thermoluminescence dating) , कार्बन डेटिंग (carbon dating) के साथ सिक्के में लिखे लिपि (script on coin) का पता लगाने के लिए यहां पर कोई लैब नही होने के कारण इन सबको बाहर भेजा जाता हैं। इसमें समय भी लगता हैं और कई प्रकार के दिक्कत भी आती हैं।

IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur क्या है कार्बन डेटिंग

कार्बन-12 व 14 के माध्यम से खुदाई में मिले जीवाश्म के साथ कंकाल का कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता हैं। कार्बन काल विधि के माध्यम से समय निर्धारण होने पर इतिहास और वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती हैं। अब तक पुरातत्व चीजों की सही उम्र पता लगाने के लिए विधि ही उपयोग में लाई जाती थी। जिसका प्रयोगशाला लखनऊ के बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान (Birbal Sahni Institute of Paleontology, Lucknow) में हैं। प्रयोगशाला खुदाई के दौरान मिले मानव और पशु के अवशेष का जांच करने के लिए आधुनिक और प्राचीन डीएनए डेटासेट को एक साथ लाता हैं और अतीत में कैसे घटनाओं का पता लगाया जाता है।

थर्मोल्यूमिनिसेंस विधि

कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग जैविक चीजों में होता है, जबकि थर्मोल्यूमिनिसेंस विधि का उपयोग पुरातत्व खुदाई में मिट्टी के बर्तनों का काल पता लगया जाता हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों, इमारत की नींव की दीवार, हड्डियां, उपकरण, ईंट, मोर्टार, टीले और कृषि छतों जैसी थर्मोल्यूमिनिसेंस विधि का उपयोग करके सही काल का पता लगाया जाता हैं।

IMAGE CREDIT: Dinesh Yadu @ Patrika Raipur लिपि के लिए नागपुर

वैसे तो यहा पर खुदाई में मिले सिकके व पहाड़ पर मिले ब्राम्ही व ताम्रपत्र में लेख को विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऊर्दू व पारसी लेख के लिए नागपुर जाना पड़ता हैं।

संस्कृति व पुरातत्व विभाग संचालक विवेक आचार्य (Director of Culture and Archeology Department Vivek Acharya) ने बताया, हमारे प्रदेश ऐसा कोई लैब अभी तक नही हैं, जिसके लिए हमें खुदाई में मिले वस्तु की तिथि जानने के लिए बाहर भेजना पड़ता हैं। अगर लैब यहां हो जाएगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत नही पड़ेगी। इसके अलावा समय की बचत के साथ छात्रों को नये-नये शोध करने को भी मिल जाएगा।

