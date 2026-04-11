क्या नियमों की अनदेखी पड़ी भारी? वार्ड अध्यक्ष सूची पर कांग्रेस में बवाल, PCC ने लिया कड़ा फैसला, जानें…

Chhattisgarh Congress news: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। रायपुर शहर कांग्रेस द्वारा वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी करने के कुछ ही घंटों के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने इसे निरस्त कर दिया। पीसीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सूची जारी करने से पहले आवश्यक अनुमोदन नहीं लिया गया, जिसके चलते इसे अवैधानिक माना गया है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और समन्वय की कमी उजागर होती नजर आ रही है।