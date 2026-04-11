11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

क्या नियमों की अनदेखी पड़ी भारी? वार्ड अध्यक्ष सूची पर कांग्रेस में बवाल, PCC ने लिया कड़ा फैसला, जानें…

Chhattisgarh Congress News: रायपुर शहर कांग्रेस द्वारा वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी करने के कुछ ही घंटों के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने इसे निरस्त कर दिया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 11, 2026

क्या नियमों की अनदेखी पड़ी भारी? वार्ड अध्यक्ष सूची पर कांग्रेस में बवाल, PCC ने लिया कड़ा फैसला, जानें...(photo-patrika)

क्या नियमों की अनदेखी पड़ी भारी? वार्ड अध्यक्ष सूची पर कांग्रेस में बवाल, PCC ने लिया कड़ा फैसला, जानें...(photo-patrika)

Chhattisgarh Congress news: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। रायपुर शहर कांग्रेस द्वारा वार्ड अध्यक्षों की सूची जारी करने के कुछ ही घंटों के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने इसे निरस्त कर दिया। पीसीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सूची जारी करने से पहले आवश्यक अनुमोदन नहीं लिया गया, जिसके चलते इसे अवैधानिक माना गया है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर असंतोष और समन्वय की कमी उजागर होती नजर आ रही है।

PCC cancels ward list: समयसीमा के दबाव में लिया गया फैसला?

दरअसल, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सभी जिला अध्यक्षों को 15 अप्रैल तक बूथ स्तर से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए थे। इसी समयसीमा के दबाव के बीच रायपुर शहर कांग्रेस ने 66 वार्डों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। हालांकि, यह कदम पार्टी के तय प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं था, क्योंकि सूची जारी करने से पहले प्रदेश नेतृत्व से मंजूरी लेना आवश्यक होता है।

पीसीसी का सख्त रुख

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि बिना अनुमोदन जारी की गई किसी भी सूची को मान्यता नहीं दी जाएगी। पीसीसी का कहना है कि संगठनात्मक प्रक्रिया में अनुशासन और समन्वय अनिवार्य है, और किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले ने संकेत दिया है कि प्रदेश नेतृत्व संगठन में केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखना चाहता है।

संगठन के भीतर असंतोष की झलक

इस घटनाक्रम से यह भी सामने आया है कि संगठन के भीतर पहले से ही कार्यकारिणी गठन को लेकर असंतोष मौजूद था। हाल ही में हुई समीक्षा बैठकों में कई जिलों में अब तक वार्ड अध्यक्ष और कार्यकारिणी घोषित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई गई थी। ऐसे में रायपुर शहर कांग्रेस द्वारा जल्दबाजी में सूची जारी करना इसी दबाव का परिणाम माना जा रहा है।

मेनन का बयान: टकराव नहीं, संवाद से निकलेगा रास्ता

विवाद के बीच रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी। मेनन ने साफ किया कि संगठन के भीतर किसी प्रकार का टकराव नहीं है और सभी मतभेद आपसी बातचीत से सुलझा लिए जाएंगे।

आगे की रणनीति पर नजर

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस नेतृत्व इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या संशोधित सूची जारी की जाएगी। साथ ही यह भी अहम होगा कि तय समयसीमा के भीतर संगठनात्मक ढांचा किस तरह पूरा किया जाता है। यह मामला न केवल रायपुर शहर कांग्रेस बल्कि पूरे प्रदेश में संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व समन्वय की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Apr 2026 12:46 pm

Published on:

11 Apr 2026 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / क्या नियमों की अनदेखी पड़ी भारी? वार्ड अध्यक्ष सूची पर कांग्रेस में बवाल, PCC ने लिया कड़ा फैसला, जानें…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fake Sim Card: दूसरे के नाम पर 300 से अधिक फर्जी सिम, कहीं आपके नाम से भी तो रिजस्टर्ड नहीं, बढ़ रहा साइबर खतरा

Fake Sim Card: दूसरे के नाम पर 300 से अधिक फर्जी सिम, कहीं आपके नाम से भी तो रिजस्टर्ड नहीं, बढ़ रहा साइबर खतरा
रायपुर

शरीर सांप जैसा तो त्वचा का रंग मछली जैसा, रायपुर में मिला दुनिया का पहला ऐसा मरीज

marij ambedkar hospital
रायपुर

CG Murder Case: शराब पीने से नाराज युवक ने अपने ही साथी की कर दी हत्या, गमछे से घोंट दिया गला

CG Murder Case: शराब पीने से नाराज युवक ने अपने ही साथी की कर दी हत्या, गमछे से घोंट दिया गला
रायपुर

CG Crime: लग्जरी कार में घूम-घूमकर चोरी, बाजार में बुजुर्ग महिलाओं को करते थे टारगेट, महिला गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: लग्जरी कार में घूम-घूमकर चोरी, बाजार में बुजुर्ग महिलाओं को करते थे टारगेट, महिला गिरोह के 8 आरोपी गिरफ्तार
रायपुर

छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा! इन संभागों में सबसे ज्यादा असर

छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्म हवाओं से बढ़ेगा पारा! इन संभागों में सबसे ज्यादा असर, 42 डिग्री पार जाने के आसार(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.