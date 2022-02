उद्योगों का गंदा पानी खारुन से होकर पहुंच रहा बिरगांव के घरों तक

- उद्योगों का गंदा पानी खारुन में, बिरगांव गंदा पानी पीने के लिए मजबूर

- सभी वार्डो में आ रहा गंदा पानी

- आज वार्ड 17 में आया गंदा पानी

रायपुर@बिरगांव नगर निगम (Birgaon Municipal Corporation) को बने लगभग ६ साल हो गए हैं। लेकिन अभी भी बिरगांव में लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। बिरगांव में कई ऐसे वार्ड हैं, जहां अभी तक ना सड़कें बनी हैं, ना नालियों का निर्माण हो सका है। गर्मी में घरों तक पानी भी नहीं पहुंच पाता है। करीब एक लाख 20 हजार आबादी है, हर वर्ष गर्मी शुरू होते ही बिरगांव में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है।

Dirty water of industries from Kharun to Birgaon houses