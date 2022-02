छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के शान में गुस्ताखी

- वीर शिवाजी की जयंती याद, लेकिन दीवार पर उकेरे उनके जीवन के चित्रण का रखरखाव भूले

Published: February 21, 2022 10:23:25 am

रायपुर@ तात्यापारा चौक पर लगी शिवाजी की अश्वरोही प्रतिमा को 19 फरवरी यानी शनिवार को जयंती के अवसर पर फूल मालाओं से लाद दिया गया। कई आयोजन भी हुए और जयघोष करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। लेकिन प्रतिमा प्रतिमा जिस बाउंड्रीवॉल से घिरी हुई है, उस पर शिवाजी का बचपन और उनका संघर्ष दिखाने की कोशिश की गई, जो रखरखाव के अभाव में टूट-फूट गई है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। उल्लेखनीय है कि करीब डेढ़ वर्ष पहले इस प्रतिमा का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में प्लास्टर पर की गई इस कारीगरी का रंग उतर गया है। रायपुर नगर निगम व स्मार्ट सिटी (Raipur Municipal Corporation and Smart City) द्वारा शहर को संवारने के लिए चौक चौराहों पर लाखों-करोड़ों रूपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन शहर के कई चौक-चौराहों पर लगे महापुरुषों की प्रतिमाओं का उपेक्षा की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसे निगम के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि ध्यान नही दे रहा है।

Disgust in the pride of Chhatrapati Veer Shivaji Maharaj