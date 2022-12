पहली पत्नी से तलाक, दूसरा विवाह कर तीसरी के साथ लिव इन में शिक्षक

रायपुरPublished: Dec 13, 2022 08:37:22 am Submitted by: Dinesh Yadu



- अवैध संबंध का मामला: महिला आयोग ने लिव इन में रह रही महिला को भेजा नारी निकेतन

दिनेश यदु @ रायपुर. राज्य महिला आयोग (State Women's Commission) में महिला उत्पीडऩ (female harassment) से संबंधित मामलों की जनसुनवाई के दौरान सोमवार को अवैध संबंध का अजीब मामला आया। महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ( kiranmayi Nayak ) ने बताया कि गरियाबंद जिले के एक शिक्षक ( teacher from Gariaband) की दूसरे पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति किसी और महिला के साथ लिव इन में रह रहा है। पीडि़त महिला ने आयोग के बताया कि मेरे पति की पहली पत्नी किसी दूसरे पुरूष के साथ भाग गई थी। जिससे तलाक के बाद मुझसे चूड़ी प्रथा से शादी (marriage by bangle system) किया था। शादी के कुछ माह बाद मेरे पति एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशन (Live in relation) में रहने लगे थे। फिर फरवरी 2022 में उससे विवाह कर लिया और मुझसे अप्रैल 2022 से अलग रहने लगा। इस दौरान पीडि़त महिला का पति व तीसरी महिला ने स्वीकार कि वे दोनों लिव इन मे रह रही थीं। इस पर आयोग अध्यक्ष ने लिव इन में रह रही महिला को नारी निकेतन (Nari Niketan) भेजने के साथ पीडि़त महिला से कहा कि वहा अपने पति के खिलाफ शिक्षा विभाग में सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर विभागीय कार्रवाई करा सकतीं हैं।