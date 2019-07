कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अमेरिकी राजदूत केनेथ ने दिया ये जवाब

रायपुर. Donald Trump: अमेरिकी राष्‍ट्रपति (US President) डोनाल्‍ड ट्रंप का कश्‍मीर (Kashmir) मुद्दे पर दिया बयान सुर्खियों में है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रवास के तहत रायपुर पहुंचे भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जस्टर (US ambassador to India Kenneth I Juster) से भी कश्मीर को लेकर ट्रंप के बयान पर सवाल पूछा गया तो वो टाल गए। केनेथ ने कश्मीर को लेकर ट्रंप के दिए बयान पर कोई जवाब नहीं दिया।

दरअसल, भारत में अमेरिका के राजदूत (US Ambassador) केनेथ आई जस्टर बुधवार को रायपुर पहुंचे। केनेथ ने यहां नक्सल प्रभावित बच्चों के प्रयास स्कूल का दौरा किया। अमेरिकी राजदूत जैसे ही क्लास में आए बच्चों ने ताली बजाकर स्वागत किया। केनेथ ने भी हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन किया।

उन्होंने बच्चों के साथ चर्चा की और कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की। इस दौरान बच्चों ने भी केनेथ से कई सवाल पूछे। उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी चर्चा की। अमेरिकी राजदूत इस स्कूल के छात्रों के बेहतर परिणामों से काफी प्रभावित हैं।

जानिए केनेथ आई जस्टर (Kenneth I Juster) के बारे में

भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर (Kenneth I Juster) न्यूयार्क के रहने वाले हैं। केनेथ जनवरी, 2017 से जून, 2017 तक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। केनेथ साल 2001-2005 तक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। इस दौरान केनेथ ने भारत-अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौते के विकास में अहम भूमिका अदा की थी।Donald Trump