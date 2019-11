Dr. B.R. ambedkar hospital Recruitment: रायपुर. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार महिला-पुरुष अभ्यर्थियों के लिए स्टाफ नर्स तकनीशियन एवं अन्य पदों पर भर्ती हेतु Bhimrao Ambedkar District Hospital ने विज्ञापन जारी किया है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पूर्व संपूर्ण दस्तावेजों के साथ Bhimrao Ambedkar Hospital Raipur Application Form प्रस्तुत कर सकते हैं। अंबेडकर अस्‍पताल रायपुर ने स्‍टॉफ नर्स, तकनीशियन एवं अन्‍य कैटेगेरी के 168 पदों की भर्ती के लिए इच्‍छुक उम्‍मीदवार वॉक इन इंटरव्‍यूह के तहत निर्धारित प्रारूप में साक्षात्‍कार तिथि में विभाग को आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि विभाग ने केवल 5वी पास अभ्यथियों के लिए 36 पदों पर आवेदन मगाए है।

पढ़े: SSC CGL 2019 : SSC ने फिर निकाली बंपर भर्ती : छत्तीसगढ़ में इन 3 जगहों पर होंगे परीक्षा केंद्र, SSC ने आवेदकों को दिया बेहद जरूरी मैसेज

भर्ती का विवरण

विभाग/संस्‍था/संगठन : कार्यालय डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्‍पताल रायपुर

रिक्‍त पदों की संख्‍या : कुल 168 पद

स्‍टॉफ नर्स – 100 पद।

ईसीजी तकनीशियन – 02 पद।

ओटी तकनीशियन – 01 पद।

तकनी‍की सहायक – 04 पद।

ओटी सुपरवाईजर – 01 पद।

रेडियोग्राफर – 17 पद।

लैब तकनीशियन – 01 पद।

फार्मासिस्‍ट – 03 पद।

एक्‍स-रे असिस्‍टेंट – 01 पद।

ड्रेसर थियेटर – 01 पद।

वाहन चालक – 01 पद।

वार्डब्‍वॉय – 26 पद।

स्‍वीपर – 10 पद।

पदों की श्रेणी : संविदा भर्ती

महत्‍वपूर्ण लिंक (Important Links)

विभागीय विज्ञापन । आवेदन फार्म

वेतनमान (Pay Scale)

11360-20900 रूपये प्रतिमाह

शैक्षणिक योग्‍यता एवं अनुभव (Eligibility and Experiences)

आवेदक की न्‍यूनतम शैक्षणिक योग्‍यता 5वीं/8वीं/10वीं/12वीं पास एवं डिप्‍लोमा/बीफार्मा या डी फार्मा/ बीएससी नर्सिंग/जीएनएम अथवा समकक्ष योग्‍यता का होना निर्धारित किया गया है।

आयु सीमा (Age Limit)

कम से कम 18 वर्ष हो परंतु 35 वर्ष से अधिक नहीं हो।

आरक्षण (Reservation)

इस पदों के लिए वर्गवार आरक्षण भर्ती नियम के अनुसार लागू रहेगी।

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

उम्‍मीदवार को नीचे दिये विभागीय विज्ञापन लिंक से आवेदन फार्म प्रारूप डाऊनलोड कर सादे कागज पर आवेदन तैयार करना होगा एवं वांछित दस्‍तावेज संलग्‍न कर विभाग को वॉक इन इंटरव्‍यूह के तहत प्रस्‍तुत करना होगा।

आवेदन शुल्‍क/परीक्षा शुल्‍क (Application/Exam Fee)

सामान्‍य/अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए 300/- रूपये एवं अजा/अजजा वर्ग के लिए 100/- रूपये निर्धारित की गयी है।

विभाग में वॉक इन इंटरव्‍यूह आवेदन करने की तिथि

30 नवम्‍बर 2019 से 09 दिसम्‍बर 2019 तक

इंटरव्‍यूह का समय

दोपहर 12 बजे से

इंटरव्‍यूह स्‍थल

डॉ. भीमराव अंबेडकर स्‍मृति चिकित्‍सालय रायपुर (छ.ग.)

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

इस भर्ती अधिसूचना पर उम्‍मीदवारों का चयन विभाग को प्राप्‍त आवेदन के आधार पर मेरिट में प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा। सटिक जानकारी के लिए पब्लिश्‍ड नोटिफिकेशन चेक करें।

महत्‍वपूर्ण लिंक (Important Links)

विभागीय विज्ञापन । आवेदन फार्म

[MORE_ADVERTISE1]