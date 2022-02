ड्रग्स कारोबारी रायपुर में सक्रिय, इस तरह बढ़ा रहे अपना कारोबार.....

ऐसे ही एक मामला तीन दिन पहले हुआ, जिसमें बिलासपुर पुलिस ने रायपुर के महावीर नगर और लालपुर इलाके से आकाश भारद्वाज और आदर्श अग्रवाल को खरीदार बनकर गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से पुलिसकर्मियों ने ड्रग्स भी बरामद किया है। ड्रग्स को कोड नाम के तहत म्याऊ-म्याऊ कहा जाता है।

रायपुर। बिलासपुर पुलिस ने दो आरोपियों को रायपुर से किया गिरफ्तार, पूछताछ में खुलासारायपुर। राजधानी रमें ड्रग्स (ब्राउन शुगर) बेचने वाले आरोपी फिर से सक्रिय हो गए है। आरोपी दिल्ली से नशीली सामग्री लाकर राजधानी और आस पास के जिलों में बेच रहे है और युवाओं को नशे के गर्त में डाल रहे है।

Raids on medical shops in TN over illegal sale of prescription drugs,MD drugs Price In Mumbai MD drugs Price In Indore