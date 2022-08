TRAIN ALERT : रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 13 अगस्त से विशाखापत्तनम-दुर्ग एक्सप्रेस होगी पटरी पर

18530 विशाखापत्तनम-दुर्ग एक्सप्रेस 13 अगस्त से व 18529 दुर्ग-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 14 अगस्त से चलेगी।

12 special trains will run between Rani Kamalapati-Rewa on Rakshabandhan