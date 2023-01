छत्तीसगढ़ के आठ पुलिसकर्मियों को मिलेगा एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग मेडल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची

Submitted by:

Excellence in Police Training Medal: युनियन होम मिनिस्टर्स मैडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रैनिंग पदक के लिए छत्तीसगढ़ के आठ पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है। केंद्र से इसके लिए एक सूची भी जारी की गई है।

Excellence in Police Training Medal: युनियन होम मिनिस्टर्स मैडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रैनिंग पदक(Union Home Minister's Medal for Excellence in Police Training Medal) के लिए छत्तीसगढ़ के आठ पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर कोई पुलिसकर्मी प्रशिक्षण शालाओं(training schools) में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तब उन्हें यह मैडल दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय(Union Home Ministry) ने इस बार के प्रतिभागियों के नामों का ऐलान किया है।