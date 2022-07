Electricity Bill Half Scheme 2022: आपका भी होगा बिजली बिल आधा, जल्द करें ये काम

इस योजना में कितनी मिलेगी छूट (How much discount will you get in this scheme?)

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मार्च 2019 को बिजली बिल हॉफ योजना (Electricity Bill Half Scheme 2022) को पूरे राज्य में लागू किया है. जिसमें उपभोक्ताओं को लगभग 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर करीब 50 प्रतिशत तक छूट दी जाती है. ये ही नहीं इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हर महीने 30 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जा रही है. वर्तमान समय में सरकार की इस योजना का राज्य के 40 लाख से अधिक घरेलू परिवार लाभ उठा रहे हैं.