मोबाइल टार्च की रोशनी में सड़क पर बैठे बिजली संविदा कर्मी, कलेक्टर की समझाइश पर हटे

- विद्युत संविदा कर्मियों ने आंदोलन 37वें दिन

- ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव करने निकले थे, पुलिस के रोका तो हुए नाराज

रायपुर। नियमिरीकरण व अनुकंपा नियुक्ति (Regularization and Compassionate Appointment) की मांग को लेकर 37 दिनों से धरना दे रहे विद्युत संविदा कर्मचारी (electrical contract worker) शुक्रवार को दोपहर करीब 3 बजे ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव करने निकले थे। इस बीच पुलिस (Raipur Police) ने स्मार्ट सिटी कार्यालय (smart city office) के पास उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी मोबाइल टार्च की रोशनी में सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। संघ अध्यक्ष विवेक भगत बताया, हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी व पावर कंपनी के कोई आकर बात नही करता हैं, तब तक हम नहीं हटेंगे। जानकारी मिलते ही कलेक्टर सौरभ कुमार (Collector Saurabh Kumar) मौके पर पहुंचे और समझाइश दी। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी धरनास्थल लौट गए।

Electricity contract workers removed on the advice of the collector