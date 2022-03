बिजली कर्मचारी ने किये नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य संयोजको ने गंगाजल की खाई कसम तो स्कूल सफाईकर्मी ने गिरफ्तारी दी

रायपुर Updated: March 29, 2022 12:28:43 pm

रायपुर@ बूढ़ा तालाब धरना स्थल (Budha Talab picket site ) में पिछले कई दिनों से संविदा बिजली कर्मचारी (contract electrician) , स्वस्थ्य संयोजक (health coordinator), वन कर्मचारी व अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ (Part Time School Safai Karamcharis Association) अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को शासन तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को धरना स्थल में छग राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ ने नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य संयोजकों ने गंगाजल की खाई कसम तो स्कूल सफाईकर्मियों ने गिरफ्तारी दी।

बूढ़ा तालाब धरना स्थल में विगत 8 दिनों से अपने छह सूत्रीय मांगों को लेकर स्वस्थ्य संयोजक संघ ने सोमवार दोपहर 2 बजे हाथों में गंगाजल लेकर कसम खाई (swore with gangajal in hands) कि जब तक हमारी मांगे नहीं होगी पूरी तो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं (don't vote for any political party) देने की बात कही है। एक प्रकार से स्वास्थ्य संयोजकों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया हैं। संघ के अधयक्ष टारजन गुप्ता ने बताया, स्वास्थ्य संयोजकों की अनवरत हड़ताल जारी हैं. प्रदेश के 15 हजार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, सुपरवाइजर, बीईटीओ अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरना स्थल पर अड़े हुए हैं।

छग राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ (CG State Contract Electricity Employees Union) द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन के 19वें दिन धरना स्थल पर नुक्कट नाटक कर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके साथ ही भाजपा किसान मोर्चा (BJP Kisan Morcha ) का समर्थन मिला। भाजपा के गौरीशंकर श्रीवास एवं संजय श्रीवास्तव कहा भाजपा का जब शासन था, तब विद्युत संविदा कर्मियों को 2 वर्ष बाद नियमित किया जाता रहा हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक मांगे पूर्ण नहीं होता है, तब तक विद्युत संविदा कर्मी अपने आंदोलन में डटे रहे और कामना की कि मांग शीघ्र पूर्ण हो।

अपने एक सूत्रीय मांग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को नियमितीकरण करने को लेकर पिछले 22 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा दोपहर ३ बजे धरना स्थल से जेल भरो आंदोलन करने निकला, जिसे पुलिस ने बूढ़ातालाब स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास रोक दिया। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष धनीराम टांडिया ने बताया, हमारी एक सूत्रीय मांग को लेकर पिछले बार प्रदेश के सभी जिले के कर्मचारी अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन पर आये थे। सोमवार को अपनी मांग को लेकर जेल भरो आदोलन करते हुए प्रदेश के करीब दो हजार सफाई कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी हैं। हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।

जेल भरो आंदोलन के तहत प्रशासन द्वारा बूढ़ा तालाब धरना स्थल के दोनों तरफ बेरिकेडस लगाकर आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके चलते तीन से चार घंटे लोग परेशान रहे। कई लोग तो बेरिकेडस को पार करके जा रहे थे।

