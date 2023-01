OPS vs NPS: कर्मचारियों को 1 महीने में देना होगा नई या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प, फरमान हुआ जारी...

रायपुरPublished: Jan 31, 2023 12:16:29 pm Submitted by: CG Desk

OPS vs NPS, CG News: छत्तीसगढ़ में नई new pension scheme (NPS) और पुरानी पेंशन योजना old pension scheme (OPS) को लेकर सरकारी कवायद तेज हो गई है।

file photo: OPS vs NPS