75 हज़ार लेने के बाद भी समाज प्रमुखों कर दिया बहिष्कार

75 हज़ार लेने के बाद भी समाज प्रमुखों कर दिया बहिष्कार

- मां से बच्चे को छीनना गंभीर आपराधिक कृत्य है : किरणमयी नायक

रायपुर Published: September 16, 2022 06:53:56 pm

दिनेश यदु @ रायपुर. राज्य महिला आयोग (State Commission for Women) में दूसरे दिन भी महिला उत्पीडऩ (oppression of women) मामलों की सुनवाई जारी रही। गुरुवार को हुई सुनवाई को लेकर आयोग अध्यक्ष किरण मयी नायक (Kiran Mayi Nayak) ने बताया कि एक प्रेम विवाह (love marriage) के मामले का निराकरण किया गया। इस मामले में प्रार्थिया ने आयोग के समक्ष ने बताया कि उसका विवाह उनके ही सामाजिक स्तर पर हुआ है, लेकिन हमारे समाज के प्रमुख (head of society) लोगों ने हमारी जाति का नहीं है कहकर मुझे व मेरे मायके के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इसके साथ ही समाज प्रमुखों ने मेरे पिता से 25 हजार रूपये मेरी शादी के एवज में व मेरे भाई की शादी के समय 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इसके बावजूद सामाजिक बहिष्कार (social exclusion) कर दिया है। प्रार्थिया की बात पर सभी आरोपी समाज प्रमुखों ने यह स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता महिला के परिवार पर सामाजिक नियमों के आधार पर फैसला किया है। सामाजिक बहिष्कार भी किया है। सभी पक्षकार आदिवासी सामाज के हैं। जिसपर आयोग ने पंचायत भवन में सरपंच की उपस्थिति में गांववालों को आपस में बैठकर सभी समाज प्रमुख द्वारा सार्वजनिक रूप से महिला व उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने की घोषणा करने की बात कही। इसके बाद दोनों पक्षों का हस्ताक्षर लिया जायेगा। समाज प्रमुख द्वारा यदि आयोग की निर्देश की अवमानना करते हैं तो इस स्तर पर शिकायतकर्ता महिला समस्त समाज प्रमुखों के विरूद्ध थाना में एफआईआर दर्ज करा सकती है।

75 हज़ार लेने के बाद भी समाज प्रमुखों कर दिया बहिष्कार

IMAGE CREDIT: MAHILA AYOG यह भी पढ़ें - हर माह 70 से 90 महिलाओं की डिलिवरी, जल्द ही मिलेगी ऑपरेशन की सुविधा

यह भी पढ़ें - हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नहीं मिलता समय पर पानी, गंदगी से भी परेशानी

यह भी पढ़ें - बैनर-पोस्टर से स्मार्ट पोल खराब

यह भी पढ़ें - डेढ़ किलोमीटर की सड़क, एक दर्जन से ज्यादा डबरे

यह भी पढ़ें -पति ने पत्नी को भरण पोषण के लिए सौंपा 3 लाख 3 हजार रुपये का चेक एक मामले में महिला ने बताया कि उसके पति ने दूसरी महिला को पहले अपनी बहन बनाया था। अब उससे शादी कर लिया है। जिसपर मेरी सास कहती है कि बेटे की खुशी है तो दोनों एक साथ रहे। महिला ने कहा कि मेरे तीन बच्चे है। इस वर्ष हम तीनों ने मिलकर खेती की थी व पूरी फसल काटे हैं, लेकिन मुझे भरण-पोषण नहीं दे रहा है। इस पर महिला के पति ने कहा कि मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। वह अपनी मां की देखरेख के लिए दूसरी महिला को रखा है। हां ये बात सही है कि भरण-पोषण नहीं दे रहा है। आयोग की समझाइश के बाद महिला को प्रतिमाह पूरा राशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए राशि तथा प्रतिमाह आवेदिका को 10 हजार रूपये देगा। चूंकि धान की फसल होती है, इसलिए एक साल का पैसा एक साथ देगा। इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें