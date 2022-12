भूतपूर्व सैनिकों ने SDM को ज्ञापन को सौंपा ज्ञापन, जल्द मांग पूरी न करने पर आंदोलन की दी चेतावनी

मुंगेली जिले के लोरमी में भूतपूर्व सैनिकों ने SDM को एकड़ जमीन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है.

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लोरमी से एक खबर सामने आ रही है. जिले में भूतपूर्व सैनिकों (ex servicemen) ने SDM को ज्ञापन सौंपा है. भुतपूर्व सैनिकों ने 5 एकड़ जमीन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है. लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष साहू ने कहा कि, शासन के नियम अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को 5-5 एकड़ जमीन आवंटन (land allotment) किए जाने का प्रावधान है. बावजूद इसके भूतपूर्व सैनिक जमीन आवंटन की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं. साथ ही आरोप लगाया कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है. साथ ही भुतपूर्व सैनिकों ने कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो जल्द ही वबे आंदोलन करेंगे.



वहीं जनदर्शन में अनुपस्थित होने पर कलेक्टर ने शोकॉज नोटिस जारी (Collector issued show cause notice) किया है. विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा (Issued a notice to the executive engineer and asked for clarification) है. दोबारा इस तरह के कृत्य सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. कलेक्टर के जनदर्शन में जिला स्तर के सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. जनदर्शन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाता है.