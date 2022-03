बेघरों की परीक्षा: टूटा घर, पढ़ाई में हो रही दिक्कत

- परेशानी : राजधानी में रेलवे की दोहरी लाइन के लिए लोगों को हटाकर भूला प्रशासन

- 14 दिनों से पड़े हैं मंडी में शेड के नीचे: बोर्ड की एग्जाम शुरू

रायपुर @ चंद्रशेखर नगर के रहवासियों को जनप्रतिनिधि एक सप्ताह में पक्के मकान दिलाने का भरोसा दिलाकर कृषक उपज मंडी (Farmer's Produce Market) परिसर में टीन शेड के नीचे अस्थायी आश्रय देने के बाद भूल गए। रेलवे दोहरीकरण (railway doubling) के चलते पंडरी मंडी गेट से लगे चंद्रशेखर नगर स्थित रेलवे क्षेत्र में बनी बस्ती पर 17 फरवरी को रेलवे द्वारा तोडफ़ोड़ की कार्रवाई में 26 परिवारों के मकान तोड़े गए थे। इस कार्रवाई के बाद से अब तक उन्हें मकान नसीब नहीं हुआ है। पंडरी स्थित धान मंडी परिसर ( pandri Located in Paddy Market Complex) में रह रहे परिवारों की दिनचर्या चुनौतीपूर्ण हो गई है। बुनियादी जरूरतों से जूझने के अलावा उनके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

मच्छरों के बीच कैसे पढ़ाई , आज से बोर्ड परीक्षा

पीडि़त परिवारों में कुछ ऐसे बच्चे हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षा बुधवार से शुरू हो रही है। परिसर में आधा दर्जन बच्चे खुले में बेहद मुश्किलों से पढ़ाई करते नजर आए।10 वीं व 12 वीं के विद्यार्थियों ने बताया, बुधवार से उनकी परीक्षा शुरू हो रही है। अब हमारा घर नहीं है, तो हम खुले में ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस क्षेत्र में शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों के आवागमन के साथ ही मच्छरों का आतंक शुरू हो जाता है। इसके चलते पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि रेलवे दोहरीकरण की वजह से उनके मकान तोड़ दिए गए हैं, लेकिन कई दिन हो गए, वे अपने परिजनों के साथ मंडी में ही रह रहे हैं।

Exam of the homeless: Broken house, problem in studies