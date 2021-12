सामाजिक कल्याण और विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन

Excellent performance of Chhattisgarh in social welfare And development : कोरोना संकट काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ मनरेगा के क्रियान्वयन देश में अव्वल रहा। वहीं समर्थन मूल्य पर देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की गई।

रायपुर Updated: December 27, 2021 03:22:03 pm

Excellent performance of Chhattisgarh in social welfare And development : रायपुर. केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। जिसमें ग्रुप बी के राज्यों में 'सामाजिक कल्याण और विकास' में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा तैयार जीजीआई-2021 इंडेक्स राज्यों को सुशासन की कसौटी पर कसने के लिए जारी किया है, जिसमें समाज कल्याण और विकास के मापदंड पर छत्तीसगढ़ खरा उतरा है।

CG CM Bhupesh Baghel (File Photo)

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया गया है। कोरोना संकट काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ मनरेगा के क्रियान्वयन देश में अव्वल रहा। वहीं समर्थन मूल्य पर देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज की खरीदी की गई। राज्य में सामाजिक कल्याण और विकास के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया गया है। इन विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिल रही है। यही वजह है कि सामाजिक कल्याण और विकास के मापदंडों में छत्तीसगढ़ ग्रुप बी के राज्यों में टॉप पर है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें