महंगी हो गई सब्जी-भाजी, सिर्फ 1500 रुपए में कैसे चलाएं परिवार

- मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का छलका दर्द, विधानसभा का किया घेराव



रायपुर@ तीन सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ महिला-पुरुष मध्याह्न भोजन रसोईया संघ (Chhattisgarh Women and Men Mid Day Meal Cooking Association) द्वारा बूढ़ा तालाब धरना स्थल (Budha Talab picket site) पर प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव (siege of assembly) करने की कोशिश की। रसोईया संघ की नीलू ओगरे ने बताया, हम सब 1995 से स्कूलों में खाना बनाने का काम करते आ रहे हैं। प्रदेश में महिला व पुरुष सहित करीब दस हजार से ज्यादा रसोइया है। हमें शासन द्वारा 1500 रुपए मानदेय मिलता हैं। इस महंगाई के दौर में जहां एक और दाल 100 रुपए, आलू 50 रुपए व सब्जी मसाला (Dal 100 rupees, potato 50 rupees and vegetable masala) का कीमत लगातार बढ़ रहा हैं। ऐसे में 1500 रुपए से हमारे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। दोपहर को धरना स्थल से विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, पर पुलिस बल द्वारा सप्रे शाला मैदान के पास रोक दिया गया। जहां हमने एसडीएम देवेन्द्र पटेल को ज्ञापन दिया।

