छत्तीसगढ़ में कोरोना से पांचवी मौत, दुर्ग की 24 साल की COVID-19 से संक्रमित युवती ने दम तोड़ा

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ अब मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को दुर्ग निवासी कोरोना संक्रमित 24 साल की युवती ने दम तोड़ दिया। एम्स ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव युवती की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई।

COVID 19 Update-A 24 yrs old female patient from Durg, CG, a case of active pulmonary tuberculosis was admitted on 02 June, 2020 in Nephrology ward at AIIMS Raipur. Her COVID 19 sample was sent and patient was found to be positive.

छत्तीसगढ़ में कोरोना से सबसे पहली मौत रायपुर के बिरगांव निवासी एक मजदूर की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। इसके बाद जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर के एक-एक संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 67 और कोरोना मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिससे कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 848 तक जा पहुंची।

She was shifted to COVID 19 ICU yesterday night. Sadly she succumbed to her illness today evening at 5.08 PM due to cardio respiratory arrest and could not be revived in spite of all resuscitation measures.#CoronaUpdatesInIndia