रायपुर एयरपोर्ट पर टैक्सी कंपनी की युवतियों ने जमकर की मारपीट, बाल खींचते हुए चलाए लात-घूंसे....देखें वीडियो

रायपुरPublished: Sep 27, 2023 02:42:14 pm Submitted by: Khyati Parihar

Video of girls fighting in Raipur goes viral: महिला कर्मचारियों और राहुल ट्रेवल्स में काम करने वाली युवतियों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष की युवतियों के बीच जमकर लात-घूंसे चले।

रायपुर माना एयरपोर्ट में युवतियों के बीच हुई मारपीट

रायपुर। Girls fight in Raipur Mana Airport: माना एयरपोर्ट में पार्किंग ठेका खत्म होने के बाद भी पूर्व ठेकेदार की रंगदारी चल रही है। बाहर से आने वाले टैक्सी-कैब चालकों से निपटने के लिए युवतियों को लगा रखा है। कैब-टैक्सी वालों की सवारी को जबरदस्ती (Video of girls fighting in Raipur goes viral) दूसरी गाड़ी में जाने के लिए कहा जाता है। इसी बात को लेकर मंगलवार को जमकर विवाद हुआ।