कचरा फैलाने और यातायात बाधित करने वालों पर लगेगा जुर्माना

- जोन 2 व 6 में हुई समीक्षा बैठक

Published: May 20, 2022 11:33:49 am

दिनेश यदु @ रायपुर. दो राज्य के दौरा करने के बाद शहर को स्वच्छ व सुंदर (clean and beautiful) बनाने के लिए महापौर ने गुरुवार को जोन 2 व 6 की समीक्षा बैठक ली। इसमें जोन अंतर्गत आने वाले वार्डों के सभी पार्षद शामिल हुए। इसमें जोन 2 अध्यक्ष बंटी होरा ने बताया कि इंदौर की तर्ज पर अपने शहर को नंबर वन बनाने की दिशा में कड़ाई से कार्य करने की रूपरेखा तैयार की गई है। जिसके अंतर्गत निगम 10 दिनों तक स्वच्छता और यातायात को लेकर जन जागरूकता अभियान (public awareness campaign) जोन 2 में चलाएगा। इसमे हर वार्ड में जाकर लोगों से अपील करने के साथ-साथ पाम्पलेट भी बांटे जाएंगे कि यातायात (Traffic) में अवरोध ना करें और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। महापौर एजाज ढेबर (Mayor Ejaz Dhebar) ने निगम जोन 6 अध्यक्ष निशा देवेन्द्र यादव के चेम्बर का फीता काटकर उद्घाटन करने बाद समीक्षा बैठक ली। बैठक में महापौर द्वारा अवैध प्लाटिंग के सभी प्रकरणों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करके रोक लगाने के साथ सभी आवासीय नक्शे तय समयसीमा के भीतर स्वीकृत करने के निर्देश दिये हैं। इसके अलावा रात्रिकालीन सफाई, विकास कार्यों को तत्काल प्रारंभ करवाने के साथ बारिश के पूर्व जोन 6 के सभी बड़े एवं छोटे नालों एवं नालियों की तली तक पूर्ण सफाई करवाकर निकास को सुगम बनाने के निर्देश दिए।





Fines will be imposed on those who spread garbage and disrupt traffic