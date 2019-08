सिग्नल पर खड़ी कार में लगी भीषण आग, ब्लास्ट के डर से लोग गाड़ी छोड़कर भागे, फिर जो हुआ.. देखें वीडियो

रायपुर. राजधानी के ह्दय स्थल घड़ी चौक के पास लोग उस वक्त अपना गाड़ी छोड़कर भागने लगे जब देखा कि सिग्नल पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई (Fire in Car in raipur) । ब्लास्ट न हो जाए इसके डर से लोगों में (Accident in raipur) जबरदस्त दहशत फैल गया। अफरा-तफरी के माहौल में सिग्नल पर ड्यूटी दे रहे ट्रैफिक पुलिस जवानों (Chhattisgarh police) ने स्थिति को काबू किया। लेकिन...

..और फिर लग गई आग

बीती शाम 7 बजे के आसपास घड़ी चौक स्थित सिग्नल पर आम दिनों की तरह दोपहिया और कार सिग्नल पर खड़ी थी। इस बीच स्वीफ्ट डिजॉयर कार क्रमांक सीजी 04 केएक्स 2745 में अचानक आग लगते देख लोगों में हड़कंप मच गया। मिनटों में खड़े लोग सिग्नल तोड़कर आगे निकल गए वहीं, जो लोग आगे नहीं निकल पाए गाड़ी छोड़कर घटना स्थल से दूर हो गए। लोगों के मन में ये डर था कि कही कार में ब्लास्ट न हो जाए।

कार में कांग्रेस के तीन लोग थे सवार

मिली जानकारी के मुताबिक कार में सवार तीनों लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो बेमतरा से राजीव भवन एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान कचहरी चौक पर डीकेएस अस्पताल के सामने सिग्नल पर कार में आग लग गई। हादसे के बाद सभी लोग वहां से दूर भागे। घटना के दौरान पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे। कार के बोनोट वाले हिस्से में आग लगी थी।



बड़ा हादसा टला

आपको बता दें कि जिस जगह कार में आग लगी वहां हर दिन भारी-भरकम ट्रैफिक जाम रहता है। ऐसे भीड़-भाड़ वाले जगह में आग से लोगों में अफर-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे पुलिस जवान ने आग को काबू कर स्थिति को सामान्य किया। अगर कार ब्लास्ट हो जाता तो शहर में बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

...और भी है Raipurसे जुड़ी ढेरों खबरें