तपती टिन शेड के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर

- जनप्रतिनिधियों ने कचरे का ढेर समझकर छोड़ दिया

- तीन दिन में एक बार पानी, अंधेरे में काट रहे रात

- मंडी परिसर में रह रहे चंद्रशेखरनगर के 12 परिवारों की दास्तां

- प्रशासन की अनदेखी, दो माह बाद भी नहीं हुआ विस्थापन

दिनेश यदु @ रायपुर. भीषण गर्मी में पानी की कमी और बिजली का अभाव। पसीने से चिपचिपा शर्ट, चेहरे पर पसीने की बहती बूंद और रोते बच्चे। अक्सर ऐसा नजारा प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन राजधानी में भी यह देखा जा सकता है। पंडरी मंडी गेट (Pandri Mandi Gate) के चंद्रशेख्रर नगर (Chandrashekhar Nagar) निवासी 12 परिवार के बच्चों और महिलाओं को तीन दिन में एक बार टैंकर से पानी मिल रहा है। बिजली भी गुल है। ऊपर से तेज गर्मी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। बिजली बंद रहने से पंखा भी नहीं चला पा रहे हैं। यहां रहना इन परिवारों के लिए त्रासदी साबित हो रही है। परिवारों का कहना है कि हमें कचरा का ढेर समझकर छोड़ दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि रेलवे लाइन दोहरीकरण (railway line doubling) के चलते 17 फरवरी को इनके घर तोड़ दिए गए थे। स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद सभी परिवारों को अस्थायी रूप से मंडी परिसर के शेड के नीचे रहने दिया गया था। शुरुआत में पानी, बिजली की व्यवस्था की गई थी। पानी नियमित रूप से आता था। बिजली की भी व्यवस्था थी। लेकिन नेताओं ने ध्यान देना बंद कर दिया। इससे बिजली, पानी सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं।

