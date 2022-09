हाथी प्रभावित जंगल में सो रहा था विदेशी नागरिक, पुलिस ने फिर किया यह काम

रासियन ने कहा-"I Am Not a Monkey

रासियन को बीच जंगल मे देखकर लोग उसकी तस्वीरे अपने अपने मोबाईल कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया. लोगों को मना करने के लिए रसियन ने अंग्रेजी में बोला तो लोग समझ नही पाए. तो रासियन को गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहा- Please Dont Sround Me I Am Not a Monkey यानी मेरे चारो तरफ क्यों इकठ्ठा हो रहे हैं मैं कोई बन्दर नहीं हूं.



हाथी प्रभावित क्षेत्र में लगाया था कैम्प

विदेशी नागरिक को परेशान देख लोगो ने इसकी सूचना पर फरसाबहार थाने को दी. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. भाषा की समस्या के चलते कोई उसे यह नही समझा पा रहा था कि जहां वह आराम कर रहा है. वह क्षेत्र हाथी प्रभावित है, लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो थाने के सिपाही आमित ने अंग्रेजी भाषा मे उसे समझाया कि यहां रहना ठीक नही है, क्योंकि जिस जगह में वे आराम कर रहें है, वहां हाथियों की आमद होती है.