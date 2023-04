सीनियर IPS अफसर को सस्ते में चाहिए था फर्नीचर, लेकिन हुआ यूं कि... पुलिस ने दर्ज किया FIR

रायपुरPublished: Apr 05, 2023 01:24:25 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

रायपुर. छत्तीसगढ़ के गृह सचिव अरुणदेव गौतम को सस्ते में फर्नीचर देने का झांसा देकर बेंगलूरु के कारोबारी ने 65 हजार की ठगी (Fraud of IPS officer in raipur : ) कर ली। गृह सचिव के निर्देश पर उनके सुरक्षाकर्मी ने टिकरापारा थाना में शिकायत की है। (Crime in raipur) पुलिस ने कारोबारी प्रवीण जान और मेला आयोजक सुजीत कुमार गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।