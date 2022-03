डेंगू-मलेरिया से बचाएगा गम्बूजिया मछली

- मच्छरों का लार्वा खाने में हैं महारथ

रायपुर @ कहते हैं ना कि एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, लेकिन हम इसके ठीक उलट एक ऐसी मछली की बात कर रहे हैं जो लोगों को डेंगू के डंक से बचा सकती है। इस मछली का नाम गम्बूजिया है और ये मछली सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि आपको मलेरिया की चपेट में आने से भी बचा सकती है। मच्छरों का लार्वा खाने वाली 1500 मछलियों को मंगलवार को नगर निगम जोन 6 अंतर्गत 13 तालाबों में छोड़ी गई।

