बुद्ध पूर्णिमा पर दीप यज्ञ और आहुतियां देकर कोरोना का वायरस नष्ट करेगा गायत्री परिवार

रायपुर. बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima) के दिन गायत्री परिवार दीप यज्ञ करेगा और कोरोना वायरस के नष्टीकरण (Havan Yagya to get rid of COVID) के लिए घर-घर आहूतियां देने की अपील की है। गायत्री परिवार का मानना है कि हवन आहूतियों से वातावरण शुद्ध होता है और हवा में तैरते सूक्ष्म वायरस नष्ट हो जाते हैं। यह विधि पौराणिक है, इसलिए राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा के दिन गृहे-गृहे यज्ञ एक साथ शुरू होगा। यहां तक देश-दुनिया में भी यह आह्वान गायत्री परिवार ने किया है।

बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को है। इस दिन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यज्ञ कर आहुतियां दी जाएगी। इसमें गायत्री परिजन अपने घर में गायत्री मंत्रोच्चार के बीच आहूतियां देंगे। लोगों से हवन करने का अभियान गांव-गांव, शहर तक ब्लाक, तहसील, जिला स्तर तक फैले गायत्री परिवार के सदस्यों और सोशल मीडिया ग्रुपों में चलाया है। संध्या समय दीप यज्ञ करने का संकल्प लिया गया है। इस संबंध में अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के निर्देश पर इसी समय देश और विश्व में जो महामारी का वातावरण बना है और नई-नई तरह की बीमारियां सामने आ रही है। उसके विषाणुओं को नष्ट करने का आह्वान किया है।

विश्व कल्याण की करेंगे कामना

मीडिया प्रभारी राजेश शुक्ला ने बुद्ध जयंती के दिन विश्वभर के लगभग 100 देशों में घर-घर यज्ञ आहुतियां देने की जानकारी दी। गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी रायपुर में यज्ञ के लिए जड़ी-बूटियों से संबंधित समिधा के साथ सांकला; सांकलिया भी तैयार की जाएगी इसलिए गायत्री परिजन ही नहीं बल्कि सभी परिजन व्यापक पैमाने पर हवन करेंगे और विश्व कल्याण की कामना करेंगे।

बुद्धम् शरणम् गच्छामि

बुद्ध अनुयायी इस अवसर पर बुद्ध विहार और अपने घरों में बुद्धम शरणम् गच्छामि कहकर कोरोना से मुक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। शहर में बौद्ध महासभा समेत अनेक बौद्धिष्ट संगठनों के सदस्य बुद्ध पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद बांटेंगे।