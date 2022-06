GGU Recruitment 2022: GGU बिलासपुर ने 119 पदों पर निकाली भर्ती जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

पदों के नाम (Name of Vacancies) :-

प्रोफेसर

एसोसिएट प्रोफेसर

असिस्टेंट प्रोफेसर



पदों की संख्‍या (Total No of Posts) :-

कुल 119 पद



पदों की श्रेणी (Category of Posts) :-

Chhattisgarh/Bilaspur



वेतनमान (Pay Scale) :-

इस Chhattisgarh Rojgar Samachar पर चयनित उम्‍मीदवारों को 35000-75000 रूपये प्रतिमाह का वेतनमान प्रदान किया जाएगा। वेतनमान संबंधी सटिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन का अवलोकन करें।



शैक्षणिक योग्‍यता एवं अनुभव (Educational Qualification & Experiences) :-

Guru Ghasidas Vishwavidyalya Vacancy 2022 पर आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवार के पास किसी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था/बोर्ड/विश्‍वविद्यालय से Post Graduate/Master Degree/Engineering/Phd/NET/UGC Norms/AICITE Norms अथवा समकक्ष योग्‍यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी सटिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें।



आयु सीमा (Age Limit) :-

GGU द्वारा जारी किये गये इस भर्ती अधिसूचना पर सम्मिलित होने के लिए आवेदक की आयु निर्धारित दिनांक की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम – वर्ष होनी चाहिए। आप विभागीय विज्ञापन में दिये गये निर्देश का अवलोकन कर आयु सीमा में छूट की जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं।



आरक्षण (Reservation) :-

Guru Ghasidas Vishwavidyalya Vacancy 2022 भर्ती पदों पर वर्गवार आरक्षण नियमानुसार लागू रहेगी। अत: आरक्षण एवं पदों की वर्गवार जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन चेक करें।



आवेदन प्रक्रिया (How to Apply) :-

इस रोजगार समाचार पर उम्‍मीदवार को निर्धारित प्रारूप में Online माध्‍यम से विभाग को आवेदन प्रस्‍तुत करना होगा। आवेदन करने संबंधी सटिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन का निरीक्षण करें और निर्देशों का पालन करते हुए विभाग को आवेदन प्रस्‍तुत करें।



आवेदन शुल्‍क/परीक्षा शुल्‍क (Application/Exam Fees) :-

GGU Recruitment 2022 के अंतर्गत जारी इस भर्ती अधिसूचना पर आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवार को निम्‍नानुसार आवेदन/परीक्षा शुल्‍क का भुगतान करना होगा।