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Chhattisgarh Dhokra Art: बस्तर की मिट्टी से दुनिया के मंच तक पहुंची ढोकरा कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनी ग्लोबल पहचान

Bastar Tribal Culture: बस्तर की सदियों पुरानी ढोकरा कला अब वैश्विक पहचान बना चुकी है। GI टैग, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और अंतरराष्ट्रीय मंचों ने छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक शिल्प को नई उड़ान दी है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 14, 2026

Chhattisgarh Dhokra Art

ढोकरा शिल्प ने लिखी सांस्कृतिक इबारत (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Dhokra Art: बस्तर की सदियों पुरानी ढोकरा कला आज भारत की सांस्कृतिक पहचान बनकर दुनिया के सामने खड़ी है। कभी स्थानीय हाट-बाजारों और सरकारी प्रदर्शनियों तक सीमित रहने वाला यह पारंपरिक शिल्प अब अंतरराष्ट्रीय मंचों, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और लक्जरी शोरूम्स तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को ढोकरा कलाकृति भेंट किए जाने के बाद इस शिल्प की वैश्विक साख और मजबूत हुई है।

Chhattisgarh Culture: छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही है पारंपरिक विरासत

जीआई टैग और आधुनिक बाजार रणनीतियों ने बस्तर के हजारों शिल्पकार परिवारों की तकदीर बदल दी है।
बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, लोककलाओं और पारंपरिक शिल्पों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यही वजह है कि बस्तर की ढोकरा कला जैसी पारंपरिक विरासत वैश्विक कूटनीतिक उपहार का हिस्सा बनकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही है।

क्या है ढोकरा कला और इसकी खासियत?

प्राचीन विरासत: यह करीब 4000 वर्ष पुरानी धातु शिल्प परंपरा है, जो बस्तर के घड़वा समुदाय द्वारा सहेजी गई है।

लॉस्ट वैक्स कास्टिंग: यह कलाकृति लॉस्ट वैक्स कास्टिंग (मोम पिघलाने की विधि) तकनीक से तैयार होती है, जिसमें मुख्य रूप से पीतल और कांस्य का उपयोग किया जाता है।

अनोखा स्वरूप: मिट्टी, मोम और धातु के मेल से बनने वाली हर कलाकृति अद्वितीय होती है। एक बार सांचा टूटने के बाद वैसी ही दूसरी कलाकृति बनाना असंभव है, इसीलिए कोई भी दो उत्पाद एक जैसे नहीं होते।

निर्माण की जटिल प्रक्रिया

इस शिल्प को गढ़ने के लिए सबसे पहले मिट्टी से मूल आकार तैयार किया जाता है। इसके बाद उस पर मोम के धागों से बारीक डिजाइन उकेरे जाते हैं। फिर मिट्टी की एक और परत चढ़ाई जाती है। सांचे को गर्म करने पर मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और उस खाली स्थान में पिघली हुई धातु डाली जाती है। ठंडा होने पर मिट्टी हटाकर अंतिम फिनिशिंग की जाती है।

Dhokra Art GI Tag: जीआई टैग से बदले हालात

बस्तर ढोकरा को जीआई टैग मिलने से इसके बाजार को कानूनी संरक्षण मिला है, जिससे नकली और मशीनी उत्पादों पर रोक लगी है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है और शिल्पकारों को अपने उत्पादों की प्रीमियम कीमत मिलने लगी है।

कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की पहली पसंद

यह पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है।

यह पीढ़ियों तक सुरक्षित रहने वाला एक टिकाऊ शिल्प है।

यह भारतीय संस्कृति और जनजातीय विरासत का जीवंत प्रतिनिधित्व करता है।

टाॅपिक एक्सपर्ट

नए आर्थिक और सांस्कृतिक अवसर
ढोकरा शिल्प केवल धातु की कलाकृति नहीं, बल्कि बस्तर की संस्कृति, परंपरा और आदिवासी जीवन का जीवंत दस्तावेज है। इसकी वैश्विक पहचान छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों के लिए नए आर्थिक और सांस्कृतिक अवसर लेकर आई है— राकेश तिवारी, लोक कलाकार

Global Recognition of Dhokra Art: बदलते दौर के साथ बदला डिजाइन

बाजार की मांग को देखते हुए शिल्पकार पारंपरिक आकृतियों के साथ आधुनिक डिजाइनों पर भी काम कर रहे हैं। आकर्षक रंगों, समकालीन सजावटी उत्पादों और उपयोगी कलाकृतियों ने महानगरों के ग्राहकों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी है। इससे युवाओं का भी इस पारंपरिक व्यवसाय की ओर रुझान बढ़ा है— सुधाकर सिंह, बस्तर आर्ट प्रमोटर

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Updated on:

14 Jul 2026 07:00 am

Published on:

14 Jul 2026 07:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Dhokra Art: बस्तर की मिट्टी से दुनिया के मंच तक पहुंची ढोकरा कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनी ग्लोबल पहचान

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