Chhattisgarh Dhokra Art: बस्तर की मिट्टी से दुनिया के मंच तक पहुंची ढोकरा कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनी ग्लोबल पहचान

जीआई टैग और आधुनिक बाजार रणनीतियों ने बस्तर के हजारों शिल्पकार परिवारों की तकदीर बदल दी है।

बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, लोककलाओं और पारंपरिक शिल्पों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यही वजह है कि बस्तर की ढोकरा कला जैसी पारंपरिक विरासत वैश्विक कूटनीतिक उपहार का हिस्सा बनकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा रही है।