लड़की ने मेट्रीमोनियल साइट में लड़के को दी जॉब ऑफर, बाप बेटी की चैट पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी

लड़के की डिटेल्स देखने के बाद शादी की योजना और संभावनाओं पर चर्चा करने के बजाय, उसने उसे अपने स्टार्टअप व्यवसाय के लिए काम पर रखने का ऑफर दे दिया। जाहिर है, वह उसकी प्रोफाइल से काफी प्रभावित थी। जब उन्होंने इस विषय पर अपने पापा को मैसेज कर कहा कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं | कुछ ही समय बाद, उदिता का सामना उसके क्रोधित पिता से हुआ और उसने अपनी बातचीत का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट कर कैप्शन के साथ साझा किया, "पिता से इनकार करना कैसा दिखता है"(What getting disowned from father looks like).