बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 5 जनवरी को लगने जा रहा प्लेसमेंट कैंप

रायपुरPublished: Jan 02, 2023 12:49:56 pm Submitted by: Sakshi Dewangan

Placement camp to be held on January 5: चयनित होने पर अनुभव अनुसार 8 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन दिया जा सकता है। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में भी संपर्क किया जा सकता है।