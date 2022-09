WhatsApp में आया जबर्दस्त फीचर, बिना ऑनलाइन दिखे करते रहें चैटिंग

वॉट्सऐप (Whatsapp) में जबर्दस्त फीचर की एंट्री हुई है। इस फीचर के आने से यूजर अब अपने ऑनलाइन स्टेटस को छिपा सकेंगे। इसमें चुने हुए कॉन्टैक्ट्स से भी ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा।

रायपुर. WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी आखिरकार वह फीचर ले आई है, जिसका करोड़ों यूजर्स को लंबे समय से इंतजार था। नए फीचर का नाम Who can see when I am online है। वॉट्सऐप के इस नए फीचर से यूजर अपने ऑनलाइन स्टेटस को ऐप यूज करते समय हाइड करके रख सकेंगे। इसका ऑप्शन यूजर्स को वॉट्सऐप सेटिंग्स के प्रिवेसी सेक्शन में दिए गए Last seen and online ऑप्शन में मिलेगा। वॉट्सऐप के लेटेस्ट अपडेट्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस नए फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।



तय कर सकेंगे किसे दिखे आपका ऑनलाइन स्टेटस

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि यूजर लास्ट सीन ऐंड ऑनलाइन ऑप्शन में जा कर अपने ऑनलाइन स्टेटस की सेटिंग को बदल सकते हैं। लास्ट सीन में यूजर्स को अपना लास्ट सीन छिपाने के लिए चार ऑप्शन- Everyone, My Contacts, My Contact Except और Nobody का ऑप्शन मिलेंगे। वहीं, ऑनलाइन स्टेटस के लिए कंपनी Everyone और Same as last seen का ऑप्शन दे रही है। Who can see my last seen में My contacts except वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यह तय कर सकते हैं कि आपके ऑनलाइन होने की जानकारी किसे मिले और किसे नहीं।



बीटा टेस्टर्स के लिए आया फीचर

कंपनी अभी इस फीचर को कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर्स को वॉट्सऐप ऐंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.22.20.9 में ऑफर कर रही है। WABetaInfo के अनुसार कुछ बीटा टेस्टर्स को यह फीचर 2.22.20.7 बीटा बिल्ड में भी मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी सफल बीटा टेस्टिंग के बाद ग्लोबल यूजर्स के लिए इस फीचर का स्टेबल वर्जन रोलआउट करेगी। फिलहाल कंपनी की तरफ से फीचर के ऑफिशियल स्टेबल रोलआउट डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।