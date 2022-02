सुरक्षा से खिलवाड़: नंदनवन पक्षी विहार में बाउंड्रीवाल की जगह ग्रीन नेट

नंदनवन पक्षी विहार का बाउंड्रीवाल 3 साल से जर्जर

रायपुर @ शहर के नंदनवन पक्षी विहार (Nandanvan Bird Sanctuary) को चारों ओर से सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई बाउंड्रीवॉल तीन वर्षों से जगह-जगह से टूट गई है। इसे ढंकने के लिए ग्रीन नेट और लोहे का तार लगा दिया गया है, इससे नंदनवन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा को लेकर खतरा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जंगल सफारी निर्माण होने के बाद नंदनवन के ज्यादातर वन्यजीवों को सफारी में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहां अभी भी हिरण (Deer ) सहित कई प्रजातियों के आकर्षक पक्षी आज भी सैलानियों का मन मोह लेते हैं। लेकिन बाउंड्रीवाल को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। हालत यह है कि कोई भी टूटी बाउंड्रीवाल से आसानी से अंदर घुस सकता है। इतना ही नहीं यहां लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं। नंदनवन का एक बड़ा भू-भाग अभी भी खाली है। अधिकांश सीसीटीवी कैमरा (CCTV cameras) खराब हो चुका है। अब अधिकारियों का ध्यान पक्षी विहार को संवारने के लिए नए वित्तीय वर्ष में अलग से बजट राशि स्वीकृत करने की ओर है। नंदनवन में अफ्रीकन ग्रे पेलिकन, ब्लैक श्वान, कारोलाइन डक, क्रस्टेड डक, सिल्वर फीजेंट, क्रेस्टेज वुड, लव बर्ड, जेब्रा फ्रिंज, ब्ल्यू रिंगनेट, गोल्डन फीजेंट, लेडीज हेमरेस्ट, एमोजोन, ग्रे पैरेट, कोहिनूर व मकाऊ पक्षी हैं।

हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी (Jungle Safari) नवा रायपुर (Nava Raipur , Atal Nagar) (अटल नगर) में अब चोरों ने धावा बोल दिया है। बॉटनिकल गार्डन से जो रास्ता भेलवाडीह व पचेड़ा के तरफ जाता है, वहां लोहे के बाउंड्रीवाल करके घेराबंदी किया गया है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों में बाउंड्रीवाल का 100 से 150 फीट तक दूरी का लोहे का घेरा गायब हो गया है।

