कालीचरण की रिहाई की मांग को हनुमान चालीसा व मशाल यात्रा



- सनातनी जनजागरूकता अभियान

रायपुर Updated: February 14, 2022 11:42:19 am

रायपुर। कालीचरण महराज के ऊपर राजद्रोह की धारा (Sedition section on Kalicharan Maharaj) हटाने एवं उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने की मांग को लेकर धर्म संसद आयोजक पंडित नीलकंठ त्रिपाठी व सच्चिदानंद उपासने द्वारा रविवार को गुढिय़ारी स्थित भारत माता चौक (Bharat Mata Chowk at Gudhiyari) में हनुमान चालीसा का पाठ कर मशाल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। दिसंबर 2021 में राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी (Indecent remarks on Father of the Nation Mahatma Gandhi) के बाद उन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिसके बाद उन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था।

Hanuman Chalisa and Mashal Yatra to demand the release of Kalicharan

धर्म संसद के आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी लगातार विभिन्न आयोजन कर कालीचरण महाराज के ऊपर लगी राजद्रोह की धारा को हटाने व रिहाई की मांग कर रहे है। त्रिपाठी ने कहा भारत माता चौक में कालीचरण महाराज के ऊपर लगी राष्ट्रद्रोह की धारा हटाने एवं तत्काल प्रभाव से रिहा करने के लिए। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु हनुमान चालीसा का पाठ किया गया एवं मशाल यात्रा निकाली गई।

धर्म संसद आयोजक त्रिपाठी ने कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार संतो पर अत्याचार कर रही है एक परिवार को खुश करने के चक्कर मे सनातन धर्म का अपमान कर रही है इससे तो यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री भुपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) गांधी परिवार को खुश करने के चक्कर मे किसी भी स्तर तक जा सकते है। इसीलिए कालीचरण महाराज के ऊपर राजद्रोह की धारा लगा कर जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है । अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस को आने वाले चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि हम ऐसे है जनजागरूकता अभियान के तहत सनातनी हिन्दू को जागरूक करते रहेंगे। हम सनातनी जनजागरूकता अभियान के तहत ही एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे है।

