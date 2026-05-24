Heatwave Alert: रायपुर में लॉकडाउन जैसे हालात, नौतपा से पहले तप रहा शहर, बढ़े हिट स्ट्रोक के मरीज

Heatwave Alert in Chhattisgarh: ताबीर हुसैन. नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। सुबह 9 बजे से ही इसका असर भी दिखने लगता है। 44-45 डिग्री तापमान के चलते दोपहर होते-होते बाजारों में भीड़ कम हो जाती है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़के सूनी हो जाती है, मानो एक बार फिर शहर में लॉकडाउन लग गया हो। दूसरी ओर यह गर्मी सिर्फ तापमान नहीं बढ़ा रही, बल्कि लोगों के तन, मन और धन पर भी भारी पड़ रही है।