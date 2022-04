हमर छत्तीसगढ़ में विरासतों का भंडार, फिर भी विश्व धरोहर में शामिल नहीं

- 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस

- यूनेस्को ने विश्व धरोहर की प्रतीक्षा सूची से अब तक छत्तीसगढ़ का नाम नही

- 2014 में सिरपुर प्रतिक्षा सूची में तीसरे नंबर पर था सिरपुर

दिनेश यदु @ रायपुर. छत्तीसगढ़ में एतिहासिक कला (Historical in Chhattisgarh), संस्कृति भले ही पर्यटकों को आकर्षित करती हो, लेकिन राज्य बने 22 वर्ष हो गया हैं। अब तक एक भी स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज (world heritage) का दर्जा नहीं मिल पाया हैं। प्रदेश के सिरपुर, आरंग में पुरातत्व विभाग (archeology department) द्वारा खुदाई में कई कालों का अवशेष मिलता है। वही बस्तर (Bastar) से लेकर सरगुजा (surguja) तक प्राचीन कला व ऐतिहासिक धरोहर (ancient art and historical heritage) होने का बाद भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा पाने के लिए आज तक तरस रहा हैं।

आज से 6 साल पहले सिरपुर को यूनाईटेड नेशंस एजूकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गनाइजेशन (United Nations Education, Science and Cultural Organization to Sirpur)ने वर्ल्ड हेरीटेज के लिए तैयार वेटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया था। उस समय पुरातत्व विभाग को कुछ शर्त दिये गये थे। जिसे दो साल में भी पूरे नहीं कर पाये थे। प्रसिद्ध पुरातत्व सलाहकार डॉ. अरुण शर्मा (Archaeological Advisor Dr. Arun Sharma) ने बताया कि वर्ल्ड हेरीटेज में शामिल करने के लिए 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज कमेटी के पास सिफारिशें की गई थीं। कमेटी ने साल 2004-05 में तय स्टैंडर्ड को पूरा करने के राज्य को जिम्मेदारी दी थी, जिसे पूरा करने में पहल की कमी देखते हुए सिरपुर को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तब से अब तक के सिरपुर को वर्ल्ड हेरीटेज की वेटिंग लिस्ट में फिलहाल दोबारा शामिल नहीं किया जा सका, क्योंकि तय मानक पूरा नहीं करने के साथ सिरपुर में वैज्ञानिक विधि से खुदाई बंद करा दी गई थी। जिसके कारण आर्कलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई के लिए इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया था।

सिरपुर में छठवीं शताब्दी (Sirpur in the 6th century) के 184 टीलों को खुदाई के लिए तय किया गया था, पुरातत्व विदो का मानना हैं, कि यहा पूरे दुनिया का अब तक मिला सबसे बड़ा बौद्ध स्थल हैं। सिरपुर में कई धर्मो की संस्कृति व विदेशों के साथ व्यापार के साथ यहां सोने-चांदी के गहने बनाने के सांचे, अस्पताल, बंदरगाह आदि के अवशेष मिले हैं। खुदाई से शिवमंदिर, विष्णु मंदिर, बौद्ध विहार, लक्षमण मंदिर, जैन विहार, राजमहल, बाजार के साथ यज्ञशाला, स्तूप और रहवासी मकानों (Shiv Mandir, Vishnu Temple, Buddhist Vihara, Lakshmana Temple, Jain Vihara, Rajmahal, Yagyasala with Market, Stupas and residential houses) के अवशेष मिले हैं। खुदाई में अवशेषों को संरक्षित करने के लिए वर्ल्ड हेरीटेज में शामिल किया जाना था।सिरपुर के अलावा आरंग के भांड देवल मंदिर (Arang Ke Bhand Deval Temple) , बस्तर के चित्रकोट (Chitrakot of Bastar), तीरथगढ़(Tirathgarh), कुटुबसार गुफा व कैलाशगुफा (Kutubsar Cave and Kailash Gufa) वहा के आदिवासी नृत्य व जनजीवन, सरगुजा के रक्सगण्डा जलप्रपात(Raksganda Falls of Surguja), मैनपाट, डीपाडीह में मंदिर के मंडप में कार्तिकेय (Kartikeya in the temple pavilion at Dipadih), विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, गणेश, वराह और नंदी आदि की प्रतिमाएं, जोगीमारा पुरातात्विक-विश्व के सबसे प्राचीन भित्तिचित्र(Jogimara Archaeological - World's oldest frescoes0), सीता बंगरा नाट्यशाला (Sita Bangra Natyashala)सहित प्रदेश में और भी क्षेत्रों में धरोहर है।