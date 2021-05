छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच जल्द ही शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी

छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच जल्द ही शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी

Home Delivery of Liquor in Raipur: रायपुर जिले में शराब की दुकानें बंद होने से जल्द ही शराब की होम डिलीवरी सुविधा (Home delivery of Liquor in Raipur) शुरू करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।