होम आइसोलेशन मरीजों को अब घर बैठे मिलेगी दवाई, इस एप से करना होगा आर्डर

रायपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिए होम आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया है।