जब मोबाइल हो जाए गुम PhonePe, Google Pay, Paytm इस तरह करें तुरंत ब्लॉक

PhonePe अकाउंट्स को इस तरह करें ब्लॉक

यूजर्स 08068727374 या 02268727374 पर डायल कर सकते हैं।

इसके बाद प्रॉब्लम रिपोर्ट करने के लिए जरूरी नंबर को प्रेस करना होगा।

इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको एक OTP भेजा जाएगा।

इसके बाद आपको I have not received an OTP सेलेक्ट करना होगा।

इसके बाद सिम या डिवाइस के गुम हो जाने को रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करें।

इसके बाद एग्जीक्यूटिव आपसे फोन नंबर, ई-मेल एड्रेस, लास्ट पेमेंट इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन वैल्यू जैसी जानकारियां मांगेगे और फोनपे अकाउंट को ब्लॉक करने में आपकी मदद करेंगे।



Paytm अकाउंट इस तरह करें ब्लॉक:

सबसे पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक हेल्पलाइन 01204456456 पर कॉल करें।

इसके बाद लॉस्ट फोन का ऑप्शन सेलेक्ट करें।

एंटर ए डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करें और अपने गुम हुए फोन नंबर को एंटर करें।

इसके बाद लॉग आउट एवरी डिवाइस सेलेक्ट करें।

इसके बाद Paytm वेबसाइट पर जाएं और 24x7 help सेलेक्ट करें।

इसके बाद Report a Fraud को सेलेक्ट करें और कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करें।

इसके बाद कोई भी इश्यू सेलेक्ट करने के बाद Message Us बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको यहां प्रूफ के तौर पर क्रेडिट/डेबिट कार्ड स्टेटमेंट, पेटीएम अकाउंट ट्रांजैक्शन्स, कंफर्मेशन ई-मेल या पुलिस रिपोर्ट देना होगा।

इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा और पेटीएम वैलिडेट कर आपके अकाउंट को टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर देगा।